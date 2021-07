Nerobme prosím z Covidu "dôchodkovú reformu".

...alebo hasme problém v očkovaní tam, kde je problém a nevytvárajme nové. Pretože problém nevyriešime reštrikciami, ale pozitívnym prístupom.

Hneď na úvod poviem: nie som ani infektológ, ani dátový analytik, ani matematik, ale som len obyčajný právnik.

Bežný právnik zo stredného Slovenska, z okresu Detva. Tu som prežil celý svoj život. Poznám tie pomery, ako tu ľudia žijú. Viem, ako tu fungujú a poznám to. Ja sám bývam v oblasti, kde je 6 domov a hora. A keď hovorím hora, myslím naozaj veľký les (pre ľudí, ktorí Slovensko trošku poznajú, tak kopec Rohy). Nie je tu teplá voda, len keď si ju zohrejeme v elektrickom bojlery a o plynovej prípojke tu tiež ani nechyrovať. Chvalabohu máme tu aspoň internet. Síce moje pripojenie dosahuje rýchlosť pri downloade podľa speedtestu 3,75 MB/s a upload 0,67 MB/s, ale som rád aj za to. Aj za to, že tu mám „veľkolepý“ balíček dát 300GB. Keď sa pohnem tak 500m od domu už v lese nemám internet. Za to tam mám podľa horára štyroch dospelých medveďov. Ale nie o tom som chcel. Lebo ja som tu spokojný. Ide o iné.

A teraz sa prosím nachvíľu skutočne snažme oprostiť od toho, že som členom HLAS –u. Píšem to v tej najlepšie a dobrej viere, lebo toto je o celom Slovensku. Covid si nevyberá podľa straníckeho trička. Vírus nie je antiHLAS alebo antiOĽaNO. Píšem to v tom najlepšom zmysle a s tým najlepším úmyslom.



Problém v očkovaní č. 1: Rázovitosť Slovenska

V tom istom okrese sa nachádza aj niečo, čo sa volá Hriňovské lazy. Hriňovské lazy sú nádherné na pohľad. Prikladám aj video, kto by sa chcel pokochať krásami Slovenska, prípadne sem prísť na dovolenku. Vrelo odporúčam, ak chcete vypadnúť z mesta do prírody:

video //www.youtube.com/embed/ZpZXaBh0B7w

O čo krajšie však tam je, tak o to drsnejšie podmienky tam panujú. Ak sa dotiahla elektrika v minulom storočí, tak tí ľudia sú veľmi a naozaj nadšení, voda funguje najmä zo studní. Ľudia sa tam starajú o svoj dobytok, pokosia niekoľko hektárový pozemok, poplejú v záhradke a tak. Áno, aj oni chodia do roboty a do blízkych fabrík, ale potom utekajú domov za statkom a na pole. Trošku nadnesene poviem, že si nemyslím, že títo ľudia majú doma natiahnuté vysokorýchlostné pripojenie 5G, po večeroch ťažia bitcoin a ovládajú všetky moderné technológie a musia mať každé dva roky nový iPhone. Kto by si chcel predstaviť, ako sa na takých lazoch žije, tak prikladám nasledovné:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/410951-zivot-na-hrinovskych-lazoch-je-tazky/

Dôležité pre naše potreby z toho článku je nasledovná informácia: Žije na nich viac ako 3 – tisíc obyvateľov. A toto nie je len o Hriňovských lazoch. Takýchto miest na Slovensku je na Šariši, Spiši, Orave a Kysuciach hrozne veľa. Po celom Slovensku obrovské množstvo.

Problém v očkovaní č. 2: Očkovací model – zn. Bratislava

Túto časť neberte ako nenávistný komentár voči Bratislavčanom. Ale proste si treba povedať, že Bratislava v určitých ohľadoch funguje trošku inak ako zvyšok Slovenska. A keď očkovací model nastavíme tak, že bude kompaktný s Bratislavou (kde sa ukazuje, že funkčný je, všetka česť), tak to neznamená, že bude fungovať na celom Slovensku.

Ako som na začiatku povedal, nie som ani infektológ, ani dátový analytik, ani matematik. Ale len obyčajný právnik. Ale zároveň sa snažím počúvať infektológov, dátových analytikov a matematikov. Napr. tých z Dáta bez pátosu. Tí v jednom svojom statuse hovoria nasledovné:

zdroj: https://www.facebook.com/databezpatosu/photos/a.103138461600623/278461160735018/



V tom statuse Dáta bez pátosu hovoria zhruba to, že problém sú nepreočkovaní seniori nad 60 rokov. A problém je to preto, že predstavujú len 1/4 občanov, ale 9/10 obetí. V percentách: 25 percent obyvateľov predstavuje 90% obetí. Ich šance umrieť na COVID sú 36 krát vyššie ako u mladých. Dokonca seniori nad 50 rokov predstavujú 97% obetí, aj keď predstavujú len 35% obyvateľov. Šanca umrieť na COVID u mladších ako 50 rokov oproti seniorom nad 50 rokov sú 60 krát nižšie.

No a keď sme boli pri tej Hriňovej, tak si pozrime aká je preočkovanosť v okrese Detva podľa vekových kategórií:

Na porovnanie prikladám takú Bratislavu:

zdroj: https://vedapomaha.sk/vizualizacie/vakciny/

Takže už asi tušíte, kam celý tento blog mieri. Áno, niekde robíme chybu. V tom, že Bratislavský model chceme napchať na celé Slovensko. Ale to očividne nefunguje. Ba čo viac, najväčší problém je, že sme zabudli na tých najzraniteľnejších, pre ktorých je covid ten najsmrtelnejší.

Riešenie?

Videl by som to v takých troch fázach:

1) Tento systém máme odskúšaný za tie roky demokracie naozaj veľmi veľa krát. Ako sa robí taký volebný deň? Takže to skúsme aplikovať na očkovanie. Vytvorí sa mobilná očkovacia jednotka a tej sa deň, dva, tri dopredu nahlásia imobilní ľudia, ľudia z takýchto usadlostí ktorí by sa chceli dať zaočkovať - starosta menších obcí ich pozná, ktorí by to mohli byť. Veď s nimi pracuje pri každých voľbách. A nie, nie vždy majú "ľudia o bakuľke" niekoho, kto by im pomohol a žijú v tých domoch, na samote, sami.

2) Zaplatiť dobrovoľníkov, ktorí budú roznášať letáky po obciach a dedinách. Mladí medici, ktorí vľúdne budú vysvetľovať, prečo je očkovanie dobré práve pre Vás. Ak to chceme vyšperkovať, tak by to boli medici z daného kraja/okresu, ktorí poznajú pomery najlepšie a budú vedieť zvoliť presné slová, ktoré by mohli fungovať. Budú sa s nimi rozprávať a vysvetľovať. Prípadne spraviť stretnutie s občanmi, kde budú lekári a medici a budú úplne bez problémov vysvetľovať, prečo je očkovanie dobré, aké vedľajšie účinky môže mať a že pomôžu kolektívnej imunite. A že sa nesmú báť, je to ich slobodné a dobrovoľné rozhodnutie, nikto ich nebude trestať za to, keď sa rozhodnú inak. Je to naozaj len na nich. Ale veľmi by pomohli všetkým. Lebo o tom to je: POPROSIŤ TÝCH ĽUDÍ. BYŤ NA NICH MILÝ A PRÍJEMNÝ. A HLAVNE BYŤ ÚPRIMNÝ.

3) Zaplatiť dobrovoľníkov, ktorí by obehli starčekov a starenky a ľudí v týchto roztratených sídlach od dverí k dverí s registračným formulárom na očkovanie, prípadne by sa mohlo pár dní, a aj opakovane vyhlasovať v obecnom rozhlase, že vtedy a vtedy pôjdu dobrovoľníci, ktorí Vás budú registrovať na očkovanie. Ak budú mať ľudia záujem, tak sa pristaví mobilná očkovacia jednotka pri Vašom dome. Zároveň im POĎAKOVAŤ OSOBNE, že také niečo spravili.

Záverom:



Viem, že toto nie je všeliek. Ani že nám teraz ani v Detve, ani inde nestúpne preočkovanosť na 100%. Tých čriepkov skladačky zvanej "kolektívnej imunita" je hrozne veľa. Ale toto je jeden z nich. No a zároveň som skalopevne presvedčený, že preočkovanosť, aspoň tých najzraniteľnejších, nám stúpne. Neviem predikovať o koľko, na to sú povolanejší ako ja. Ale aspoň to poďme skúsiť. Rovnako tak by sme niečo podobné mohli aplikovať v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, pretože tam máme nízku mieru zaočkovanosti. Ak by chcel niekto argumentovať peniazmi na dobrovoľníkov, na MOM -ky a atómové bomby celoplošného testovania sme minuli oveľa viac peňazí. A verejný záujem ochrany zdravia najzraniteľnejších musí byť nadradený akýmkoľvek finančným záujmom. Ak je to teda náš spoločný záujem a ciel.

Určite je to lepšie, ako to skúšať skrze sypanie štrku na hraniciach, nechať spoplatniť testy, alebo nadávať všetkým neočkovaným ľuďom do antivaxxerov, hoaxerov a dezolátov. Prípadne im hovoriť, že sú dobytok s teľacím IQ. Tým nikoho nepresvedčíme, akurát väčšinu ľudí naštveme a zatvrdíme ich v rozhodnutí. Ľudia musia veriť, že sa preto rozhodli slobodne a dobrovoľne. Potom môžeme uspieť. Zároveň tým, že neočkovaným skomplikujeme život, nevyriešime najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva, o ktorej to celé je. Aby nám neumierali dôchodcovia a neurobili sme z COVIDU – 19 „dôchodkovú reformu“.



Kto sa dočítal až sem, tak veľmi pekne ďakujem, že ho neodradilo, že to písal „HLASák“. Ak Vám to navyše príde inšpiratívne, a máte dosah na niekoho, kto s tým môže zaujať aj v tej Bratislave, kde sa o všetkom rozhoduje, pošlite mu to. Alebo aspoň niekomu, kto vie zatlačiť na tých tam hore (županom, organizáciám, poslancom NR SR). Bez problémov povedzte, že je to Váš nápad. Len s tým poďme niečo robiť. LEBO NEMÁME ČO STRATIŤ. A ČAS JE PROTI NÁM.

P.S.: Pre tých, čo si ešte stále myslia, že je to očkovaný vs. dezolát, dávam do pozornosti analýzu agentúry Surgo Ventures, ktorý rozpracoval analýzu rôznych typov obyvateľov, ktorí sa pôvodne nechceli dať očkovať a pôvodná očkovacia kampaň na nich nefungovala:

https://www.facebook.com/pdcs.sk/posts/4966424886717547

P.S2: možno by bolo načase, aby sa štát ospravedlnil pánom starostom a županom, ako zvládli atómovú bombu zvanú plošné špáranie sa v nose. Bez ohľadu na to, čo si o nej myslíme, oni len vykonávali pokyn a zvládli to aj napriek centrálnej vláde.